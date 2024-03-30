Происшествия 30 марта 2024, 11:51 Четыре дома пострадали в Курской области при обстреле ВСУ Старовойт: при обстреле ВСУ в селе Гуево Курской области пострадали четыре дома Роман Старовойт / Telegram-канал

Читать 360tv в

Село Гуево Суджанского района Курской области попало под обстрел со стороны украинских боевиков утром в субботу. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Из местных жителей никто не пострадал. Повреждения получили четыре частных домовладения, а также заборы и хозяйственные постройки», — написал он.

Реклама

Старовойт добавил, что региональные власти окажут владельцам пострадавшего имущества помощь в восстановлении.

В пятницу под обстрел ВСУ попала курская деревня Внезапное в Кореневском район. Старовойт отмечал, что всего насчитали семь прилетов, взрывы повредили линии электропередачи. Аварийные бригады начнут работы по восстановлению, когда позволит обстановка.

Позднее, 29 марта, боевики нанесли удар по селу Горналь в Суджанском районе. Прилеты снарядов подожгли сарай и повредили жилой дом. Местные жители ранений не получили.