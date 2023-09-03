03 сентября 2023, 10:43
Четыре дома пострадали при новом обстреле белгородского поселка Уразово
Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Уразово, повреждены 4 дома
Четыре частных домовладения и один легковой автомобиль в поселке Уразово получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ утром 3 сентября. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Среди местных жителей никто не пострадал, добавил он. На место прибыла комиссия по обследованию и оценке ущерба.
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Накануне, 2 сентября, поселок также подвергся обстрелу. В результате погиб молодой человек, пострадал его друг и еще одна местная жительница. Повреждения зафиксировали в 29 частных домах.
Гладков навестил жителей населенного пункта в тот же день, опубликовав позже подробности обстрела и данные о последствиях атаки.
Кроме того, 2 сентября, беспилотники ВСУ дважды сбросили взрывные устройства на село Долгое. В результате никто не пострадал.
Утром в субботу еще два БПЛА перехватили над территорией Белгородской области.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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