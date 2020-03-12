Четыре человека заживо сгорели в бурятской квартире

В Улан-Удэ застолье обернулось пожаром. В огне погибли трое мужчин и женщина. Один человек успел спастись: он вовремя проснулся и выбежал из горящей квартиры.

Пламя вспыхнуло вечером 11 марта в доме по улице Хрустальной, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии. В тушении задействовали 24 спасателя и семь единиц техники. С пламенем пожарным удалось справиться за 40 минут.

В трехкомнатной квартире, уточнили в республиканском СК РФ, жил мужчина, его спутница и знакомый пары. Накануне женщина вместе с квартирантом устроили застолье с алкоголем. Мужчина отправился спать, но вскоре проснулся из-за пожара. Жильцу удалось выбежать в подъезд.

Пожарные нашли тела его сожительницы, квартиранта и еще двух мужчин, которые жили выше этажом.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в одной из комнат рядом с розеткой, которую использовали для чайника. Не исключено, что пламя вспыхнуло из-за аварийной работы электрооборудования.

Точные причины пожара установят по результатам экспертизы. Ведется доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Иркутской области этой ночью погибла семья из пяти человек. Заживо сгорели родители и их трое детей.