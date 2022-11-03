Эксклюзив 03 ноября 2022, 18:39 Четыре человека застряли в лифте делового центра «Москва-Сити» — источник Источник «360»: в «Москва-Сити» остановились пять лифтов, четыре человека застряли freepik

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В крупном деловом центре «Москва-Сити» на Пресненской набережной, 10с2, перестали работать пять лифтов, рассказал «360» собственный источник. В одном из лифтов, пассажирском, застряли четыре человека.

Собеседник канала добавил, что одному из застрявших требуется медицинская помощь.

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Информация уточняется.

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По данным Telegram-канала Mash, три башни IQ-квартала в «Москва-Сити» остались без света, в зданиях сработала сигнализация. Сейчас оттуда эвакуируют людей.