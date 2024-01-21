Важное 21 января 2024, 17:22 Четыре человека выжили после крушения Falcon 10 в Афганистане Росавиация: при крушении Falcon 10 в Афганистане 4 человека выжили Markus Mainka / Global Look Press

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Поисково-спасательная группа нашла место крушения самолета Falcon 10 в Афганистане. Из шести находившихся на борту людей четырем удалось выжить, сообщила пресс-служба Росавиации со ссылкой на данные российского посольства в стране.

«Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно, четыре живы», — подчеркнули в ведомстве.

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В Росавиации уточнили, что пострадавшие получили травмы. Подробностей об их состоянии нет.

Судьба еще двух человек, подчеркнули в пресс-службе, пока неизвестна.

Борт с регистрационным номером RA-09011 следовал по маршруту Гая — Ташкент — Жуковский. С радаров он пропал вечером 20 января в воздушном пространстве Афганистана, недалеко от границы с Таджикистаном.

На Falcon 10 находились двое россиян — супружеская пара. По данным СМИ, самолет выполнял эвакуационный рейс.

Предварительной причиной его крушения назвали отказ обоих двигателей. СК уже возбудил уголовное дело по факту случившегося.