Четыре человека в Забайкалье пытались спасти девочку и утонули

В Забайкалье четырех человек затянуло в водоворот на реке. В воду они бросились, чтобы помочь тонущему ребенку, и сами выбраться не смогли.

Девочка отдыхала с родственниками на реке Онон недалеко от села Нижний Цасучей вечером 15 июня, уточнили в пресс-службе краевого СК РФ.

15-летний подросток попал в водоворот и начал тонуть. Взрослые бросились на подмогу. К ним присоединились и рыбачившие поблизости трое мужчин.

«Девочку удалось спасти, однако четверо взрослых, в том числе 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет, утонули», — подчеркнули в СК.

На место происшествия прибыли следователи и полицейские. Они осмотрели территорию и опросили очевидцев. Тела трех мужчин нашли и отправили на экспертизу. Поиски утонувшей женщины продолжаются.

В СК начали доследственную проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.

Трагедией закончился отдых на пляже и в Омской области. Утонул мужчина, который кинулся спасать тонущих детей, и его 10-летняя дочь. Он успел вытащить на берег племянницу.