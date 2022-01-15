Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на самарской трассе

В Самарской области возбудили уголовное дело после аварии на трассе, в которой погибли четыре человека и пострадал ребенок. Его расследование взял под личный контроль прокурор Исаклинского района.

Авария произошла вечером 14 января на 1157-м километре трассы М-5 «Урал», сообщило РИА «Новости» с ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Водитель автомобиля Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой Mersedes с полуприцепом. В результате погибли водитель отечественного автомобиля и пассажиры: женщина, 19-летняя девушка и семилетняя девочка. Восьмилетнюю девочку, ехавшую там же, госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП возбудили дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц.

«Прокурор Исаклинского района взял на личный контроль ход расследования дела», — отметили в надзорном органе.