13 мая 2023, 18:39
Четыре человека, в том числе дети, погибли в ДТП в Калмыкии
МВД по Калмыкии сообщило о гибели четырех человек в ДТП, среди них двое детей
Четыре человека погибли в аварии в Калмыкии, среди них двое несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
ЧП произошло на 246-м километре трассы Р-2016 Ставрополь — Элиста — Астрахань в Яшкульском районе. Грузовик DAF под управлением 33-летнего иностранного гражданина столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Bora, за рулем которой находилась 48-летняя жительница Краснодарского края.
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В результате ДТП скончались водитель и трое пассажиров легковушки, среди которых двое несовершеннолетних. Водителю большегруза оказали медицинскую помощь.
На места аварии выехали экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции, они установят причины и обстоятельства происшествия.
Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что ведомство взяло под свой контроль ход проверки по факту ДТП. По предварительной информации, причиной смертельной аварии стал выезд Volkswagen Bora на встречную полосу движения.
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