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    19 августа 2022, 09:20

    Четыре человека в Дагестане пострадали в результате стрельбы

    Глава дагестанского села Алмак Салаев: четыре человека пострадали в результате стрельбы

    Наза Салех Захи

    Стрельба произошла в селе Алмак Казбековского района Дагестана. В результате нее четыре человека получили ранения. Об этом сообщил ТАСС глава населенного пункта Мухудин Салаев.

    «В результате стрельбы в селе Алмак четыре человека ранены. Среди раненых один сельский депутат, заместитель имама села, житель села и бывший подполковник полиции», — сказал Салаев.

    Он добавил, что экс-сотрудник полиции находится сейчас в реанимации, врачи борются за его жизнь. Глава села добавил, что бывшего полицейского в ближайшее время намерены санавиацией доставить в Махачкалу.

    По его словам, причиной стрельбы стала сельская оппозиция, которая мешала работать администрации. Все обстоятельства произошедшего уточняются.