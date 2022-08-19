Четыре человека в Дагестане пострадали в результате стрельбы

Стрельба произошла в селе Алмак Казбековского района Дагестана. В результате нее четыре человека получили ранения. Об этом сообщил ТАСС глава населенного пункта Мухудин Салаев.

«В результате стрельбы в селе Алмак четыре человека ранены. Среди раненых один сельский депутат, заместитель имама села, житель села и бывший подполковник полиции», — сказал Салаев.

Он добавил, что экс-сотрудник полиции находится сейчас в реанимации, врачи борются за его жизнь. Глава села добавил, что бывшего полицейского в ближайшее время намерены санавиацией доставить в Махачкалу.

По его словам, причиной стрельбы стала сельская оппозиция, которая мешала работать администрации. Все обстоятельства произошедшего уточняются.