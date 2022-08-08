Четыре человека утонули за первую неделю августа в водоемах Ленобласти

В Ленинградской области за первую неделю августа сотрудники аварийной службы 34 раза приняли участие в спасательных операциях. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным издания, сотрудникам аварийной службы удалось спасти из водоемов четверых человек. Еще четверо погибли. Уточняется, что к работам в лесах аварийную службу привлекали пять раз. В результате семерым туристам удалось сохранить жизни.