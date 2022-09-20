Четыре человека утонули за неделю в водоемах Ленобласти | 360°

Происшествия 20 сентября 2022, 13:53 Поделиться Telegram

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Viber Четыре человека утонули за неделю в водоемах Ленобласти

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В Ленинградской области за минувшую неделю поисковые подразделения Аварийно-спасательной службы региона привлекались к работе около 40 раз. Об этом написали «Невские новости».

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По данным издания, спасателям удалось вывести из леса четырех человек и спасти трех из водоемов. При этом четверо погибли.

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