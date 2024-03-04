Происшествия 04 марта 2024, 14:27 Четыре человека стали жертвами пожара в Воронежской области

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Пожар, произошедший 3 марта в городе Эртиль Воронежской области, унес жизни четырех человек. Об этом написали «Известия», ссылаясь на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

Во время тушения огня в частном доме спасатели обнаружили тела женщины и трех мужчин.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи назначили экспертизу с целью установления точной причины смерти погибших.