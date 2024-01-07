Происшествия 07 января 2024, 19:52 Четыре человека стали жертвами лобового ДТП под Новосибирском МВД: четыре человека погибли в ДТП под Новосибирском, выжил только ребенок ГУ МВД России по Новосибирской области / Telegram

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Две женщины и двое мужчин погибли в результате дорожной аварии в Новосибирской области 7 января. Пострадавшего ребенка госпитализировали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительной версии, водитель Toyota Land Cruiser Prado ехал по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны Омска в сторону Новосибирска. На 1364-м километре он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Spacio.

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«В результате произошедшего погибли оба водителя и две женщины-пассажирки. В тяжелом состоянии в районную больницу попал несовершеннолетний пассажир Toyota Spacio», — уточнили в ведомстве.

Правоохранители устанавливают возраст и личности погибших и пострадавшего ребенка. На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следователи.

Накануне смертельное ДТП произошло в Приморском крае. Авария с участием двух иномарок унесла жизни трех человек, включая ребенка.