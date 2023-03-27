Происшествия 27 марта 2023, 14:24 Четыре человека стали жертвами ДТП в Пензенской области

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Смертельное ДТП произошло накануне на 46-м километре трассы Тамбов — Пенза в Сердобском районе Пензенской области. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на УГИБДД по региону.

Водитель Toyota Land Cruiser столкнулся с автомобилем Lada, которым управлял молодой человек 2002-го года рождения, написал сайт newizv.ru.

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В результате аварии скончались водитель и три пассажира отечественного автомобиля. Водителя и пассажира Toyota с травмами доставили в больницу. Сейчас правоохранители выясняют причины ДТП.