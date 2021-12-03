Четыре человека стали жертвами ДТП в Брянской области

В Брянской области произошла авария, в результате которой погибли несколько человек. Об этом сообщило РИА «Новости».

ИА НСН уточнило, что ДТП случилось 116-м километре автодороги Брянск - Новозыбков, граница с Республикой Беларусь. По данным информагентства, водитель фуры Iveco потерял управление и выехал на встречку, где столкнулся с машинами ВАЗ-21099, ГАЗ-27510 и Hyundai. В результате смертельные травмы получили четыре человека. Одного пострадавшего доставили в больницу.