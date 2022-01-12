Четыре человека стали жертвами аварии с автобусом в Красноярском крае

В Красноярском крае жертвами столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля стали четыре человека, в том числе двое детей. Еще трое получили травмы.

Как сообщил newizv.ru, в легковом автомобиле ехали бабушка с дедушкой, их внук и его приятель. Оба 2005 года рождения, и 13 января оба собирались праздновать день рождения.

Трагедия произошла возле поселка Кошурниково. Все находившиеся в легковом автомобиле погибли. Из находившихся в автобусе 15 человек помощь медиков понадобилась троим.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.