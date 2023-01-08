Эксклюзив 08 января 2023, 15:10 Четырех человек спасли из горящей квартиры на улице Дмитрия Ульянова в Москве Пожарные спасли четырех человек из горящей 19-этажки на улице Дмитрия Ульянова в Москве

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Квартира на 14-м этаже одного из домов на улице Дмитрия Ульянова загорелась в Москве. Прибывшие спасатели эвакуировали четырех человек, сообщили «360» в региональном главке МЧС.

Соцсети

Площадь пожара уточняется, добавили в ведомстве. Причины возникновения возгорания пока не установлены.

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По данным источника «360», на месте происшествия был слышен сильный хлопок. В квартире происходит открытое горение. Идет работа по ликвидации. Пожарные звенья направились на проверку верхних этажей.

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В горящей квартире обнаружили человека. С ним проведут реанимационные действия и передадут бригаде скорой, добавил источник.