Происшествия 22 февраля 2023, 13:50 Четыре человека скончались после отравления угарным газом в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде правоохранители завели уголовное дело по факту гибели четырех человек, включая двоих детей. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу областного СУ СКР.

В доме № 29 по улице Гаугеля семья из пяти человек отравилась угарным газом. Мужчина и женщина, а также двое детей, скончались прямо в квартире. Четырехмесячного младенца с отравлением доставили в больницу.

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Следствие установило, что в квартире имелось газовое оборудование — плита и колонка.

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