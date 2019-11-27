Четыре человека сгорели в хозпостройке на Кубани

Пожар в одном из хуторов Краснодарского края унес жизни четырех человек. Их тела обнаружили в хозяйственной постройке. Причиной ЧП могла стать неисправность печки-буржуйки.

Постройка сгорела в ночь на среду в Северском районе, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевого СК РФ.

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Когда на место происшествия прибыли пожарные, конструкция рядом с теплицами горела по всей площади. Огонь на западной окраине хутора Песчаный полыхал на 60 квадратных метрах. Его удалось потушить за 20 минут, добавили в региональном ГУ МЧС.

После локализации пожара были найдены четыре тела. СК организовал доследственную проверку. Работает следственно-оперативная группа.

Следствие предварительно выяснило, что пожар мог возникнуть из-за неисправности самодельной печи-буржуйки. Причины смерти погибших выяснят по итогам судебно-медицинских экспертиз.