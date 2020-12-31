Четыре человека сгорели при пожаре в красноярском поселке

Пожар в красноярском поселке унес жизни нескольких человек. Погибли, по предварительным данным, четверо.

Жилой дом из бруса в поселке Агинское Саянского района загорелся рано утром 31 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

«В 05:04 по местному времени <…> произошел пожар в жилом доме», — уточнили в ведомстве. Пламя, охватившее одноэтажную постройку, удалось локализовать в 06:16. Еще чуть больше часа потребовалось на ликвидацию возгорания.

Предварительно установлено, уточнила газета «Известия», что погибли четыре человека. Причины случившегося предстоит выяснить специалистам. К борьбе с огнем привлекли 22 человека и семь единиц техники.

Днем ранее в Новосибирской области из горящего дома не смог выбраться пожилой мужчина без обеих ног. Тело 65-летнего пенсионера обнаружили после тушения.