Происшествия 21 апреля 2023, 04:29 Четыре человека пропали во время пожара на российском рыболовецком судне у берегов Южной Кореи Yonhap: российское рыболовецкое судно загорелось у берегов Южной Кореи Freepik

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У берегов Южной Кореи загорелось российское рыболовецкое судно, на борту которого находилось 24 членов экипажа. Без вести пропали четыре человека, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на береговую охрану Республики Корея.

«Представители береговой охраны сообщили, что российское рыболовное судно, перевозившее 25 человек, загорелось у юго-восточного прибрежного города Ульсан утром в пятницу, четыре человека пропали без вести… Два человека получили незначительные травмы», — говорится в материале южнокорейского агентства.

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Береговая охрана сообщила, что судно перевозило 100 тонн морепродуктов. Примерно в 300 километрах от Сеула в водах у Ульсана в 0:43 (18:43 по московскому времени) на судне начался пожар. Береговая охрана Южной Кореи после полученного сигнала тревоги направила спасателей к горящему судну. Удалось спасти 21 члена экипажа, продолжается поиск пропавших людей и тушение пожара.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, ЧП произошло на судне «Калтан» из Владивостока, об этом сообщило РИА «Новости».