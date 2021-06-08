Четыре человека пострадали в Самаре в ДТП с перевернувшейся скорой

В Самаре произошла авария, участниками которой стали три легковых автомобиля и карета скорой помощи. Пострадали четыре человека, находившихся в машине медиков.

Транспортные средства столкнулись поздно вечером 7 июня на проспекте Кирова, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

«В 23:40 (22:40 по московскому времени — прим. ред.) поступило сообщение о столкновении трех легковых автомобилей и автомобиля скорой медицинской помощи „Газель“», — уточнили в ведомстве.

Скорая помощь в результате ДТП перевернулась. Погибших нет. Пострадали ехавшие в медицинском автомобиле. Трех сотрудников скорой отправили в ГКБ имени Семашко для обследования.

«Пассажир — женщина 1987 года рождения — направлен в больницу имени Пирогова», — добавили в МЧС.

В ГУ МВД по Самарской области подчеркнули, что один из легковых автомобилей не уступил дорогу скорой помощи. «Газель» выехала на встречную полосу, столкнулась с еще двумя транспортными средствами и перевернулась.

Правоохранительные органы начали проверку после случившегося.