09 августа 2023, 16:56
Четыре человека пострадали в результате стрельбы в Новороссийске
Прошлой ночью в Новороссийске произошла перестрелка, в результате которой четыре человека получили огнестрельные ранения. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, вооруженный конфликт произошел из-за бытовой ссоры между двумя группами мужчин, одна из которых скрылась с места происшествия.
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Отмечается, что сотрудникам полиции удалось задержать шесть участников перестрелки, возбуждено уголовное дело.
Стрельба
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