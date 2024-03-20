20 марта 2024, 12:58
Четыре человека пострадали в результате ДТП под Ульяновском
Авария с участием школьного автобуса и легкового автомобиля произошла накануне на трассе Казань — Буинск — Ульяновск недалеко от села Арбузовка. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.
После столкновения и автобус, и легковой автомобиль съехали в кювет. В аварии пострадала женщина, находившаяся в автобусе и трое пассажиров легковушки. Всех их увезли в больницу.
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Региональная прокуратура начала проверку по факту случившегося.
ДТП
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