Происшествия 20 марта 2024, 12:58 Четыре человека пострадали в результате ДТП под Ульяновском

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Авария с участием школьного автобуса и легкового автомобиля произошла накануне на трассе Казань — Буинск — Ульяновск недалеко от села Арбузовка. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

После столкновения и автобус, и легковой автомобиль съехали в кювет. В аварии пострадала женщина, находившаяся в автобусе и трое пассажиров легковушки. Всех их увезли в больницу.

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Региональная прокуратура начала проверку по факту случившегося.