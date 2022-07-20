20 июля 2022, 12:48
Четыре человека пострадали в результате ДТП под Ханты-Мансийском
В городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа произошло ДТП с участием трех легковых машин. В результате случившегося пострадали четыре человека, в том числе четырехлетний мальчик. Об этом написал сайт muksun.fm.
Как рассказали в ГИБДД Югры, утром 19 июля на улице Нефтеразведочная столкнулись Chevrolet, Honda и Lada. Водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения и спровоцировал столкновение.
В больницу с травмами увезли водителя Chevrolet, водителя и пассажира Honda, а также четврехлетнего мальчика.