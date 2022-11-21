Происшествия 21 ноября 2022, 13:41 Четыре человека пострадали в пожаре в Бурятии

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Вечером 20 ноября в селе Саяны Окинского района Бурятии загорелся частный дом. В результате случившегося пострадали четыре человека, среди которых двое детей. Об этом написало ИА Nation News.

По данным республиканского агентства ГО и ЧС, хозяйка дома вместе с сожителем уснули в нетрезвом состоянии, в то время как дети играли с зажигалкой.

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В больницу с ожогами были доставлены 39-летняя женщина, 37-летний мужчина, пятилетний мальчик и двухлетняя девочка.

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