Четыре человека пострадали в Новой Москве из-за взрыва газового баллона

В СНТ «Карачаровец» произошел взрыв газа. Пострадали минимум четыре человека.

Информацию о взрыве подтвердили в МЧС. По данным представителей ведомства, специалисты получили заявку по факту возгорания. На место взрыва уже выехали сотрудники МЧС.

Источник «360» сообщил, что причиной взрыва стала неправильная заправка баллона.

Telegrаm-канал Мash подтвердил, что баллон взорвался во время заправки газа. По данным сообщества, рабочие вели работы по установке газгольдера.