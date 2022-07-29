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    29 июля 2022, 18:40

    Четыре человека пострадали в Новой Москве из-за взрыва газового баллона

    Баллон с газом взорвался в СНТ «Карачаровец» во время установки газгольдера

    Александр Иванов, Дарья Новая

    В СНТ «Карачаровец» произошел взрыв газа. Пострадали минимум четыре человека.

    Четыре человека пострадали в Новой Москве из-за взрыва газового баллона

    Информацию о взрыве подтвердили в МЧС. По данным представителей ведомства, специалисты получили заявку по факту возгорания. На место взрыва уже выехали сотрудники МЧС.

    Источник «360» сообщил, что причиной взрыва стала неправильная заправка баллона.

    Telegrаm-канал Мash подтвердил, что баллон взорвался во время заправки газа. По данным сообщества, рабочие вели работы по установке газгольдера.