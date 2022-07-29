29 июля 2022, 18:40
Четыре человека пострадали в Новой Москве из-за взрыва газового баллона
Баллон с газом взорвался в СНТ «Карачаровец» во время установки газгольдера
В СНТ «Карачаровец» произошел взрыв газа. Пострадали минимум четыре человека.
Информацию о взрыве подтвердили в МЧС. По данным представителей ведомства, специалисты получили заявку по факту возгорания. На место взрыва уже выехали сотрудники МЧС.
Источник «360» сообщил, что причиной взрыва стала неправильная заправка баллона.
Telegrаm-канал Мash подтвердил, что баллон взорвался во время заправки газа. По данным сообщества, рабочие вели работы по установке газгольдера.