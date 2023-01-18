Происшествия 18 января 2023, 17:27 Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Новосибирске

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Столкновение сразу пяти легковых автомобилей произошло в Новосибирске. В результате массовой аварии пострадали четыре человека, сообщил «Царьград».

ДТП произошло накануне в Академгородке на Морском проспекте.

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Отмечается, что при столкновении травмы разной степени тяжести получили женщина за рулем Honda Fit, а также две несовершеннолетних школьницы, которые находились в этом же автомобиле. Также в ДТП пострадала водитель Kia Rio.

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