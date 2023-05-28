28 мая 2023, 13:10
Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Крыму
МВД: четыре человека пострадали в ДТП с участием семи автомобилей в Крыму
Четыре человека пострадали в ДТП с участием семи автомобилей в Республике Крым. Об этом сообщил Telegram-канал МВД по региону.
Авария произошла в районе села Пионерского на автодороге Симферополь — Алушта — Ялта.
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«По предварительной информации, в аварии участвовало около семи автомобилей, <…> в ДТП пострадали <…> четыре человека», — уточнили в ведомстве.
По данным МВД, водитель автомобиля Lexus, двигаясь со стороны Алушты, врезался в Opel. От удара иномарку вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение еще нескольких машин.
«Точные обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются», — заключили в полиции.
Ранее экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* стал участником ДТП на пригородной трассе. В аварии никто не пострадал, но автомобили получили механические повреждения.
*Минюст России признал Евгения Ройзмана физическим лицом, выполняющим функции иноагента.
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