Четыре человека пострадали в массовом ДТП на КАД

По предварительным данным, «Газель» врезалась в грузовик, когда ехала от Стрельны в сторону Гостилиц. Произошел сильный удар, из-за чего «Газель» отбросило на иномарку.

В ДТП пострадали четыре человека: водитель «Газели», пассажирка иномарки и двое ее детей.