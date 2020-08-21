21 августа 2020, 12:20
Четыре человека пострадали в массовом ДТП на КАД
В Ломоносовском районе Ленинградской области на КАД произошло массовое ДТП. В результате пострадали четыре человека, двое из них — дети. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».
По предварительным данным, «Газель» врезалась в грузовик, когда ехала от Стрельны в сторону Гостилиц. Произошел сильный удар, из-за чего «Газель» отбросило на иномарку.
В ДТП пострадали четыре человека: водитель «Газели», пассажирка иномарки и двое ее детей.