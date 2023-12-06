Происшествия 06 декабря 2023, 23:31 Четыре человека пострадали в массовой драке в Москве Массовая драка с участием более 20 человек произошла на юго-востоке Москвы РИА «Новости»

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Массовая драка с участием более 20 человек произошла на юго-востоке Москвы. Четверо участников потасовки получили травмы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД России.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о драке на Угрешской улице поступило в полицию около 19:00.

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«Предварительно установлено, что между группами граждан произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку», — рассказали в полиции.

Четверых пострадавших с телесными повреждениями госпитализировали, некоторых граждан доставили в отдел полиции для проверки. После выяснения всех обстоятельств произошедшего правоохранители примут решение в соответствии с законом.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовой драки трудовых мигрантов в Приморском районе Санкт-Петербурга. Одному из участников потасовки потребовалась медицинская помощь. Полицейские задержали более 10 человек, причины конфликта устанавливаются.