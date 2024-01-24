Происшествия 24 января 2024, 16:04 Четыре человека пострадали в массовой аварии в Челябинске

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ДТП, в котором пострадали два человека, произошло накануне у ЖК «Манхеттен» в центре Челябинска. Об этом написало ИА URA.RU со ссылкой на пресс-службу городского отдела ГИБДД.

На улице Труда столкнулись четыре автомобиля: ВАЗ-2114, Mercedes, Suzuki и Lada Granta.

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В больницу с травмами доставили водителя и пассажира автомобиля Mercedes, а также двух пассажиров автомобиля Lada Granta. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.