Происшествия 05 августа 2023, 17:25 Четыре человека пострадали в Ясиноватой в результате обстрела ВСУ Мэр Ясиноватой Шевченко сообщил о четырех пострадавших при обстреле со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли город Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, ранения получили четыре местных жителя. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Дмитрий Шевченко.

«В результате очередного обстрела со стороны ВСУ ранения получили четверо мужчин 1931, 1969 и двое 1960 годов рождения», — написал он.

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Совместный центр контроля и координации прекращения огня в Telegram-канале уточнил, что ВСУ выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибра 155 миллиметров и 10 снарядов из реактивной системы залпового огня. Националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Орловка.

Украинские боевики также атаковали Ясиноватую 1 августа. Жертвами стали два местных жителя, еще семеро получили ранения, среди них девочка-подросток.

Политолог Евгений Михайлов заявлял «360», что для прекращения обстрелов ВСУ российских войскам необходимо дойти до Киева.