Происшествия 14 марта 2024, 15:25 Четыре человека пострадали в Грайвороне при повторном обстреле ВСУ Гладков: в Грайвороне 4 человека пострадали во время повторного обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики снова обстреляли Грайворонский городской округ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в самом Грайвороне пострадали четыре человека.

Глава региона уточнил, что выпущенный украинскими националистами снаряд попал прямо в дом.

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«Пострадали двое человек — у мужчины ушиб головы, у девушки — шоковое состояние», — сказал Гладков.

Необходимую помощь обоим оказали на месте. Пострадавшие от госпитализации отказались. Еще двух горожанок на скорой увезли в районную ЦРБ с осколочными ранениями. Туда же после очередного обстрела села Козинка поступил мужчина: его ранило в грудь.

«Состояние всех пострадавших, которые находятся в больнице, врачи оценивают как стабильное, средней степени тяжести», — указал белгородский губернатор.

Частный жилой дом в Грайвороне в результате прямого попадания полностью разрушился. Еще один получил частичные повреждения — в здании выбило окна, посекло фасад и забор.

На место ЧП уже прибыли оперативные службы. Специалисты продолжат подомовой обход территории.

После обстрела Белгорода 14 марта повреждения получили несколько домов и более 10 автомобилей. Жертвой атаки ВСУ стала женщина — она погибла за рулем автомобиля.