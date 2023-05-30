Происшествия 30 мая 2023, 18:27 Четыре человека пострадали в ДТП в Воронежской области

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В Воронежской области случилось ДТП, в результате которого несколько человек пострадали. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

Авария произошла на 533-м километре трассы М-4 «Дон». По предварительным данным, женщина за рулем Toyota на справилась с управлением. Машина вылетела в кювет и несколько раз перевернулась. Автоледи и трое ее пассажиров получили травмы. Их доставили в больницу.