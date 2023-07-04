Происшествия 04 июля 2023, 13:01 Четыре человека пострадали в ДТП в Ростовской области

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Столкновение грузового автомобиля и микроавтобуса произошло на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. В аварии пострадали четыре человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем большегруза не справился с управлением, после чего выехал с проезжей части на обочину. В это время там стоял микроавтобус, машины столкнулись.

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Отмечается, что различные травмы в ДТП получили женщина и трое девочек-подростков.