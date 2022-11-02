Четыре человека пострадали в ДТП в Петербурге | 360°

Происшествия 02 ноября 2022, 17:46 Четыре человека пострадали в ДТП в Петербурге

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В Санкт-Петербурге случилось ДТП, в результате которого пострадало несколько людей. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

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«Невские новости» уточнили, что авария произошла в минувшее воскресение на пересечении Пискаревского проспекта с проспектом Маршала Блюхера. При повороте водитель Volkswagen Polo не пропустил Volkswagen Tiguan и допустил столкновение. В итоге оба автомобилиста и двое пассажиров получили травмы.