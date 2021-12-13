Четыре человека пострадали в ДТП в Нижегородской области

На автотрассе Бутурлино — Сурки — Гагин 12 декабря столкнулись две иномарки. Об этом сообщил сайт Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП случилось недалеко от пункта Сластиха. Согласно предварительной информации, водитель Kia при обгоне потерял управление. Не закончив маневр, на встречной полосе он врезался в машину Great Wall. В результате аварии четыре человека получили травмы. Их доставили в больницу.