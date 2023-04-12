Происшествия 12 апреля 2023, 17:31 Четыре человека пострадали в ДТП в Ленобласти

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В Ленинградской области случилось ДТП, в результате которого четыре человека пострадали. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональный Комитет по здравоохранению.

Авария произошла на 161-м километре трассы «Скандинавия». Автоледи не справилась с управлением, машина вылетела в кювет. Женщина и трое детей, которые находились в салоне, получили травмы. Их доставили в больницу. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.