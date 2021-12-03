Четыре человека пострадали в ДТП в Карелии

В Карелии неподалеку от Петрозаводска массовое ДТП привело к травмированию четырех человек. Об этом сообщил сайт karelinform.ru со ссылкой на региональное ГИБДД.

На трассе столкнулись два легковых автомобиля и лесовоз. Оказавшись на встречной полосе, Chevrolet врезался в большегруз Volvo. Его также вынесло на встречку, где он столкнулся со Skoda. Травмы получили водитель Chevrolet и три его пассажира. Полиция изучает обстоятельства аварии.