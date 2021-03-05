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    05 марта 2021, 21:24

    Четыре человека пострадали в ДТП в Ивановской области

    Дарья Морозова

    В Ивановской области случилось сразу несколько аварий. Пострадали четыре человека, никто не погиб. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    В первом случае водитель умудрился врезаться в стоящий автомобиль. Пострадала его пассажирка. Также выяснилось, что владелец стоящей машины — нарушитель, у которого нет прав и страховки.

    Также пострадала женщина, которая находилась в автомобиле, врезавшемся в кучу снега. Она попала в больницу с травмой головы.

    Кроме того, произошла авария с двумя автомобилями, которые не смогли разъехаться. Оба водителя получили травмы.