Четыре человека пострадали в ДТП в Ивановской области

В Ивановской области случилось сразу несколько аварий. Пострадали четыре человека, никто не погиб. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

В первом случае водитель умудрился врезаться в стоящий автомобиль. Пострадала его пассажирка. Также выяснилось, что владелец стоящей машины — нарушитель, у которого нет прав и страховки.

Также пострадала женщина, которая находилась в автомобиле, врезавшемся в кучу снега. Она попала в больницу с травмой головы.

Кроме того, произошла авария с двумя автомобилями, которые не смогли разъехаться. Оба водителя получили травмы.