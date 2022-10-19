Четыре человека пострадали в ДТП в Иванове | 360°

Происшествия 19 октября 2022, 20:38 Четыре человека пострадали в ДТП в Иванове

Читать 360tv в

В Иванове случилось ДТП, в результате которого травмы получили четыре человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление МВД.

Реклама

Авария произошла накануне на улице Ивановской. Столкнулись иномарки Audi и BMW. Пострадали водитель первого авто и три его пассажира. Травмы также получил 20-летний молодой человек, который находился за рулем второй машины. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.