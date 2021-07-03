Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Самаре

Серьезное ДТП произошло в Самаре 3 июня: столкнулись легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус. В результате пострадали четыре человека.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Там уточнили, что столкновение произошло в 17:15 на пересечении улиц 9-я Просека и Красильникова в Промышленном районе Самары.

«Произошло столкновение легкового автомобиля Kia и микроавтобуса Citroen маршрута № 203… <…> Четыре человека направлены в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

Там сообщили, что в машинах-участниках ДТП находилось девять человек: пятеро были в микроавтобусе и четверо — в легковушке. В их числе не оказалось ни одного ребенка.

Прокуратура Промышленного района Самары начала проверку по факту столкновения. Сейчас выясняют все обстоятельства и причины случившегося. В ведомстве уточнили, что на место выехал региональный прокурор.

Утром 3 июля под Тамбовом столкнулись два легковых автомобиля. В результате погиб один человек, еще семь — пострадали. Авария произошла на 452-м километре трассы Р-22 «Каспий» недалеко от поселка Марьевка. В результате столкновения машины откинуло в кювет — там одна из них загорелась.