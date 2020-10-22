Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Братске. Видео

В Братске маршрутный автобус врезался в большегрузный автомобиль. Пострадали четыре человека — водитель маршрутки и три пассажира. Их отправили в больницу.

Столкновение фуры и пассажирского Fоrd произошло утром 22 октября на 228 километре федеральной трассы «Вилюй», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

«Предварительно установлено, что оба транспортных средства двигались из в попутном направлении», — заметили в ведомстве.

Маршрутка ехала из микрорайона Падунский в центр города. В момент аварии в ней было 12 пассажиров. Трое из них и водитель получили травмы и госпитализированы. Подробности их состояния не приводятся.

В Москве накануне произошло серьезное ДТП на Чертановской улице. При столкновении двух автомобилей один из них перевернулся и полетел на трамвайные пути.