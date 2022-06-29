Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Набережных Челнах

Легковая машина врезалась в грузовик в Набережных Челнах. Четыре человека получили травмы. Об этом сообщило издание Inkazan со ссылкой на Telegram-канал Mash Iptash.

Установлено, что в легковушке находились выпускники местного колледжа, которые ехали на вручение дипломов. По предварительным данным, водитель грузовика не соблюдал ПДД.

В результате два человека попали в больницу в тяжелом состоянии, еще двое получили травмы средней степени тяжести. Один из них отказался от госпитализации.