29 июня 2022, 15:13
Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Набережных Челнах
Легковая машина врезалась в грузовик в Набережных Челнах. Четыре человека получили травмы. Об этом сообщило издание Inkazan со ссылкой на Telegram-канал Mash Iptash.
Установлено, что в легковушке находились выпускники местного колледжа, которые ехали на вручение дипломов. По предварительным данным, водитель грузовика не соблюдал ПДД.
В результате два человека попали в больницу в тяжелом состоянии, еще двое получили травмы средней степени тяжести. Один из них отказался от госпитализации.