Происшествия 04 марта 2024, 11:35 Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в ХМАО

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Два легковых автомобиля и грузовая машина столкнулись на трассе в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа. В аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщило Ura.ru со ссылкой на Тelegram-канал Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, водитель за рулем легковушки Toyota не справился с управлением и врезался в машину «ГАЗ». От удара фура выехала на встречную полосу и столкнулась с авто Renault.

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Отмечается, что различные травмы в ДТП получили водитель и пассажиры Renault, среди которых дети пяти и двух лет.