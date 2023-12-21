Эксклюзив 21 декабря 2023, 09:13 Четыре человека пострадали в ДТП на востоке Москвы Источник «360»: четыре москвича пострадали в ДТП РИА «Новости»

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Две маршрутки столкнулись на автобусной остановке «Восточный вокзал» в московском районе Гольяново. В результате аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его информации, заблокированных пассажиров нет. У одного из пострадавших разбит нос, а у второй — губа. О состоянии здоровья других пока неизвестно.

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Кроме того, источник уточнил, что разлива топлива нет. ЧП произошло недалеко от станции метро «Черкизовская».

Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия выехали специальные службы. Они оказывают помощь пострадавшим и установят точные причины и обстоятельства ДТП.

Ранее автобус врезался в фонарь в Москве. В итоге пострадали четыре человека.