Четыре человека пострадали в ДТП на дорогах Забайкальского края

21 ДТП произошло на дорогах Забайкальского края в среду, 19 января. В результате травмы различной степени тяжести получили участники четырех из них. Об этом сообщил «Царьград».

Одна из аварий произошла на 217-м километре трассы «Чита-Хабаровск» в Шилкинском районе. Там водитель Тоyota Carina под воздействием алкоголя на встречной полосе столкнулся с Mercedes. В результате водитель и двое пассажиров первой легковушки получили травмы. От госпитализации они отказались.

Еще одно ДТП произошло в Чите на улице Генерала Белика. На встречной полосе столкнулись Nissan Teana и Nissan Note.

А на пересечении улиц Полины Осипенко и Анохина в Чите Toyota Vitz сбила 32-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.