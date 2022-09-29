Четыре человека пострадали в ДТП в Ивановской области | 360°

Происшествия 29 сентября 2022, 04:36 Поделиться Telegram

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Viber Четыре человека пострадали в ДТП в Ивановской области

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В Ивановской области случилось ДТП, в результате которого несколько человек получили травмы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

«Дни.ру» уточнили, что авария произошла на 85-м километре трассы Иваново — Ростов — Нижний Новгород. Водитель школьного автобуса не пропустил иномарку Renault Logan и допустил столкновение.

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Мужчина, управлявший легковушкой, а также его трое пассажиров, получили травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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