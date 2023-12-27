27 декабря 2023, 12:22
Четыре человека пострадали в аварии с двумя иномарками в Ростовской области
ДТП с участием Hyundai Solaris и Ford Focus произошло утром 26 декабря на улице Портовой в Волгодонске. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
Водитель за рулем Ford Focus, не убедившись в безопасности маневра, решил повернуть налево. В этот момент навстречу ехал Hyundai Solaris. После столкновения обе машины отбросило на дорожный знак.
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В результате аварии пострадали водитель Ford Focus, две его пассажирки и женщина из второго автомобиля.
ДТП
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